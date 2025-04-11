الحرارة في ارتفاع طفيف

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر متموج ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال.

الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي و بين 28 و 32 درجة ببقية المناطق.

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