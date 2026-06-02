الحرارة في ارتفاع مع أمطار متوقعة بعد ظهر اليوم بمرتفعات الوسط الغربي

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع امكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر قليل الاضطراب.

الحرارة في ارتفاع نسبي و تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي .

