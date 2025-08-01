الحرارة في ارتفاع مع أمطار متوقعة بعد الظهر بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية و تتجه إلى القطاع الشرقي كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 35 و 40 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.

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