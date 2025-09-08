الحرارة في ارتفاع مع أمطار متوقعة بعد الظهر بالمناطق الغربية

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال و الوسط ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية ، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
