الحرارة في ارتفاع مع أمطار متوقعة بعد الظهر بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر قليل الاضطراب.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط و المناطق الساحلية للجنوب و تكون في حدود 18 درجة المرتفعات الغربية و بين 27 و 31 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;رياح وأمطار;طقس