الحرارة في ارتفاع مع بحر قليل الاضطراب

اخر تحديث : 06/08/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

حرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب قليلة على كامل البلاد ثم طقس مغيم جزئيا بالشمال والوسط بعد الظهر.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى نسبيا بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر مضطرب بخليج تونس ومتموج ببقية السواحل ثم يصبح قليل الاضطراب آخر النهار.
الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 34 و 38 درجة ببقية المناطق.


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