الحرارة في ارتفاع مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الاثنين غرة سبتمبر 2025، بسحب قليلة على كامل البلاد ثم تتكاثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد ثم تتقوى بعد الظهر بالمرتفعات ومحليا بالجنوب وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات مع السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس ومضطرب فمحليا شديد الإضطراب ببقية السواحل.

تشهد الحرارة ارتفاعا وتتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة قرب سواحل خليجي الحمامات وقابس وبالمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

كلمات البحث :الشهيلي;حرارة;طقس