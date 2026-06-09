الحرارة في ارتفاع مع رياح قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب قليلة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب بخليجي قابس والحمامات.

الحرارة في ارتفاع حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا.

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