الحرارة في ارتفاع وتصل إلى 46 درجة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، ببعض السحب على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية آخر النهار.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبأقصى الجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، أما البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات.

الحرارة في ارتفاع بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب الغربي وتتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

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