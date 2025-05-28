يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى ببعض السحب بالشمال وطقس صاف بالوسط والجنوب.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالشمال و بخليج الحمامات و قليل الاضطراب بخليج قابس.
الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال و قرب السواحل و بين 31 و 36 درجة ببقية المناطق و تصل الى 38 درجة بالجنوب الغربي.
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