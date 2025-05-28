الحرارة في ارتفاع

اخر تحديث : 28/05/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

حرارة

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى ببعض السحب بالشمال وطقس صاف بالوسط والجنوب.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالشمال و بخليج الحمامات و قليل الاضطراب بخليج قابس.
الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال و قرب السواحل و بين 31 و 36 درجة ببقية المناطق و تصل الى 38 درجة بالجنوب الغربي.


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