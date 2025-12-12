الحرارة في استقرار مع أمطار متوقعة آخر النهار

شهد طقس اليوم الجمعة، ضبابا محليا كثيفا ثم طقسا مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية وبالجنوب آخر النهار وأثناء الليل مع بعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ومحليا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر عامة قليل الاضطراب ثم محليا مضطرب بمنطقة سرات و بخليج قابس.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى عامة بين 15 و 20 درجة و تكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية.

