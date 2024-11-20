الحرارة في استقرار مع أمطار متوقعة بهذه المناطق

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بمناطق أقصى الشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية كما تتكاثف السحب آخر النهار وأثناء الليل بالجنوب وبالسواحل الشرقية وتكون مصحوبة بأمطار ضعيفة ومحلية.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبالمرتفعات الغربية وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات.

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