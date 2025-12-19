الحرارة في انخفاض مع أمطار بأغلب الجهات

يكون طقس اليوم الجمعة، كثيف السحب مع أمطار بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب والوسط الغربي ثم تشمل بعد الظهر وأثناء الليل المناطق الشرقية للوسط والشمال.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 09 و 13 درجة بالمناطق الغربية و بين 14 و 17 درجة ببقية المناطق .

