الحرارة في انخفاض مع أمطار بعد الظهر بهذه المناطق

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون محليا كثيفة بالوسط مع بقايا أمطار في الصباح ثم تتكاثف السحب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط و الجنوب و تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال.

الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال و تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 31 و 36 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

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