الحرارة في انخفاض مع أمطار رعدية بهذه المناطق

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار رعدية بأقصى الشمال الغربي ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال وتكون محليا غزيرة بالمناطق الساحلية وطقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالوسط والجنوب.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و 25 درجة بالجنوب.

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