الحرارة في انخفاض مع أمطار ضعيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، ببعض السحب بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع أمطار ضعيفة ومحلية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع رياح رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فتدريجيا متموج.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات و بين 30 و35 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.

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