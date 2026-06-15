الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا الى القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كلم/س في شكل هبات، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب.

الحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل الى 41 درجة بالجنوب الغربي.

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