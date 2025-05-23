الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة متوقعة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة و تساقط للبرد بأماكن محدودة ثم تشمل محليا أثناء الليل الجهات الشرقية .

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و 26 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات الغربية وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.

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