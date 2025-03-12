الحرارة في انخفاض مع أمطار متفرقة بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والوسط وبين 25 و 30 درجة بالجنوب.

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