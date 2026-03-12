الحرارة في انخفاض مع أمطار متوقعة

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بضباب محلي في الصباح ثم سحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي مع بعض الأمطار المتفرقة تشمل بعد الظهر الشمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 22 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس