الحرارة في انخفاض مع أمطار متوقعة بالمناطق الساحلية الشمالية

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية.
الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 13 و17 درجة وفي حدود 11 درجة بالمرتفعات.
