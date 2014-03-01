الحرارة في انخفاض مع أمطار متوقعة بالمناطق الساحلية الشمالية

اقرأ المزيد ...

اليوم: أمطار رعدية مع انخفاض في الحرارة يتميز طقس اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، بتغييرات متوقعة والجديد هو مؤشرات الأمطار الرعدية ا ...

اليوم: انخفاض في الحرارة مع أمطار متوقعة في الشمال يكون طقس اليوم السبت 01 فيفري 2020، مغشى بضباب محلي في الصباح بالمناطق الساحلية الشرقية. ...

أمطار متفرقة متوقعة بأقصى الشمال يتميز طقس اليوم الاثنين، باستمرار نشاط الرياح بالمناطق الساحلية وخصوصا منها الشمالية حيث تصل ...

اليوم: أمطار متوقعة آخر النهار والحرارة في انخفاض يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق و تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطا ...