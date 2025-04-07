الحرارة في انخفاض مع أمطار متوقعة بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط و المناطق الشرقية للجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر ثم تشمل محليا جهتي قفصة وتوزر مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الإضطراب.

الحرارة في تراجع طفيف وتتراوح القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط و المناطق الشرقية للجنوب و في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 23 و 26 درجة ببقة جهات الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس