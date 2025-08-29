الحرارة في انخفاض مع أمطار منتظرة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتشمل محليا الجنوب حيث تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات مع السحب الرعدية، أما البحر متموج بالشمال وشديد الإضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس