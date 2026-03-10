الحرارة في انخفاض مع بعض الأمطار

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بضباب محلي خفيف في الصباح بالشمال الغربي وبعض الأمطار المتفرقة بالسواحل الشرقية ثم سحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشمالية ومضطرب بالسواحل الشرقية فمحليا شديد الاضطراب بخليج قابس.

ستشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا و تتراوح القصوى عامة بين 15 و 19 درجة وتكون في حدود 13 درجة بمرتفعات الوسط الغربي وتصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب.

