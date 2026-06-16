الحرارة في انخفاض مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر



يتميز طقس اليوم الثلاثاء، ببعض السحب بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل الى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;خلايا رعدية;طقس