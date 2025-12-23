الحرارة في انخفاض ملحوظ مع أمطار تكون أحيانا غزيرة

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية ثم تتقلص فاعليتها تدريجيا بعد الظهر.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال و مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 11 و16 درجة وتكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات.

