الحرارة في انخفاض وأمطار متوقعة بعد الظهر

اخر تحديث : 22/07/2026
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

حرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط و من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة و تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.


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