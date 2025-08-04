الحرارة في انخفاض والبحر مضطرب

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات ثم تتكاثف السحب محليا آخر النهار بمناطق الجنوب الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة و المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالشمال و المرتفعات و المناطق الساحلية و بين 34 و 39 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب.

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