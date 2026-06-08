الحرارة في انخفاض وطقس مغيم بأغلب الجهات

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

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