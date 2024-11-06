الحرارة في تراجع مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى بضباب محلي في الصباح ثم بعض السحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط.

تكون الريح عامة من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

الحرارة في تراجع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 30 درجة ببقية مناطق الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس