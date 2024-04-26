الحرس البحري ينجد 11 بحارا كانوا على متن مركب صيد تعرض للعطب قبالة شاطئ هرقلة

أعلنت الإدارة العامة للحرس البحري في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه على إثر اتصال ببرج المراقبة للحرس الوطني بسوسة من طرف ربان جارة شباك يعلم فيها عن تعرض مركب صيد بحري طاقمه 11 شخصا لعطب في المحرك وتسرب كميات كبيرة من المياه انطلق في رحلة صيد منذ 22 أفريل 2024 ويبعد 10 أميال عن اليابسة قبالة شاطئ هرقلة، تم توجيه الوحدات العائمة للمنطقة البحرية بسوسة ونظيرتها بنابل والتنسيق مع البحرية الوطنية لتأمين طاقم أفراد المركب المعطب وتزويده بمضخة شفط مياه وتسخير جارة شباك لقطره الى ميناء الصيد البحري بسوسة، التي حلت على الساعة 17:30 في ظروف عادية.

هذا ودعت الادارة العامة للحرس الوطني جميع مستغلي مراكب الصيد البحري إلى الالتزام بالنشرة الجوية البحرية وعدم المجازفة.

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