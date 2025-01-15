الحرس الديواني: حجز بضائع مهرّبة بقيمة تفوق 5 ملايين دينار منذ بداية جانفي 2025

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أعلنت الإدارة العامّة للدّيوانة التّونسية بأنّ مصالح الحرس الدّيواني بمختلف وحدات الحرس الدّيواني بكلّ من تونس وجندوبة وسوسة وصفاقس وقفصة ومدنين، أحبطت، منذ بداية شهر جانفي 2025، عمليّات تهريب لكميّات من البضائع المهرّبة فاقت قيمتها الجمليّة 5،2 ملايين دينار.

وأوضحت الإدارة العامّة للدّيوانة التّونسية في بلاغ لها، أمس الثّلاثاء، أنّه تمّ رفع 518 محضر حجز لكمّيات من المواد الغذائية والسّجائر والأجهزة الكهرومنزلية والهواتف الجوّالة والفواكه الجافّة ومبالغ من العملة وغيرها من البضائع المهرّبة.

يشار إلى أنّ مصالح الحرس الدّيواني تمكّنت، خلال كامل سنة 2024، من رفع أكثر من 15 ألف محضر بقيمة جملية بلغت 547 مليون دينار. وتمّ على إثر هذه المحاضر حجز كمّيات هامّة من البضائع المهرّبة يتمثّل أهمّها في أكثر من 4 ملايين علبة سجائر و 6 ملايين دينار من العملة الأجنبيّة وأكثر من مليون حبّة مخدّرة و18 كلغ من مادة الذّهب، وفق المصدر ذاته.

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