الحرس الوطني: اشتعال قداحة أو سيجارة وراء اندلاع حريق بالباخرة ولا وجود لأي استهداف خارجي

أكدت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ توضيحي صادر عنها حول حادثة حريق على متن باخرة راسية بميناء سيدي بوسعيد تابعة لاسطول الصمود وقادمة من اسبانبا ، انه خلافاً لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود « مسيرة » قد استهدفت هذه الباخرة ، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة

واشار ذات البلاغ ، الى انه حسب المعاينات الأولية، فإن سبب الحريق يعود إلى اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة على متن الباخرة المذكورة، نتيجة اشتعال قداحة أو عقب سيجارة، ولا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي

كما اكدت الإدارة العامة للحرس الوطني حرصها على مدّ المواطنين بالمعلومة الصحيحة ،داعية الى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية،وتجنب الانسياق وراء الإشاعات وفق نص البلاغ

كلمات البحث :اشتعال;الحرس الوطني;باخرة;حريق