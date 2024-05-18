الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأن وحدات من الحرس الوطني وبالاشتراك مع وحدات من الجيش الوطني تقوم بالبحث عن 23 شخصا مفقودا أصيلي مختلف ولايات الجمهورية، كانوا شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة بولاية نابل.

وأشار بلاغ صادر اليوم السبت عن الحرس الوطني، إلى أن عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 ماي 2024 وتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري ببني خيار عن عملية الإجتياز يومي 14 و15 ماي 2024، مضيفا أنه تم إشعار جيش البحر بالموضوع وتسخير مختلف الوحدات العائمة والبحث جار عن المفقودين.

وأضاف البلاغ أن الإرشاد البحري بمنطقة نابل إقليم الساحل تعهد يوم 17 ماي الجاري بمباشرة قضية عدلية حسب تعليمات النيابة العمومية من أجل المشاركة في تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة، وتمكنت الوحدة المتعهدة بالبحث بمشاركة وحدات الأمن العمومي بقربة والتدخلات السريعة بنابل من تحديد هوية 5 أشخاص ضالعين في تنظيم عملية الاجتياز من بينهم إمراتين وإلقاء القبض عليهم.

كما تم إدراج شخصين بالتفتيش من بينهم منظم عملية الاجتياز شارك أخوه فيها وابن أحد النسوة المحتفظ بهما وهو من بين المفقودين، إلى جانب حجز وسائل نقل تم اعتمادها في التنقلات.

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