الحرس الوطني: عدد المهاجرين الذين وصلوا أمس إلى لامبدوزا انطلاقا من تونس لا يتجاوز 61 شخصا

نفت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول وصول أكثر من 300 مهاجر غير نظامي إلى جزيرة لامبيدوزا انطلاقًا من السواحل التونسية.

وأكدت إدارة الحرس الوطني أن المعطيات الرسمية الدقيقة تشير إلى أن عدد المهاجرين الذين غادروا السواحل التونسية ووصلوا إلى لامبيدوزا يوم أمس لا يتجاوز 61 شخصًا فقط، مبرزة بأن بعض الأرقام الأخرى المتداولة تعود إلى مهاجرين انطلقوا من سواحل بلدان مجاورة وليست من تونس.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني جميع وسائل الإعلام والمصادر الإعلامية إلى ضرورة التثبت من صحة المعلومات من الجهات الرسمية المعنية قبل النشر، وذلك تفاديًا لإثارة الرأي العام أو المساهمة في نشر معلومات مغلوطة.

كما جددت الإدارة العامة للحرس الوطني التزامها الكامل بالتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية، في إطار احترام القوانين الوطنية والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

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