الحرس الوطني يدعو إلى تجنب الإبحار بسبب توقعات بهبوب رياح قوية

دعت الإدارة العامة للحرس الوطني، البحارة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنب الإبحار، وذلك اثر توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بهبوب رياح قوية.

كما أهابت بضرورة الاتصال بوحدات حرس السواحل المنتشرة على كامل الشريط الساحلي عند الاقتضاء، وذلك عبر رقم النجدة 194 أو النداءات الراديوية البحرية، مؤكدة أن محطات الرصد وأبراج المراقبة التابعة للحرس الوطني في حالة إنصات دائم لتقديم الدعم اللازم.

يذكر أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 40 عقدة مع إمكانية تجاوزها، حيث تصل إلى حدود 55 عقدة بالشمال و45 عقدة ببقية المناطق.

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