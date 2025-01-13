الحرس الوطني يعلن تحيين انقطاع الجولان على مستوى بعض الطرقات

حيّنت الإدارة العامة للحرس الوطني، قائمة الانقطاعات المسجّلة على بعض الطرقات بطبرقة وجندوبة من ولاية جندوبة، وفق بلاغ نشرته، مساء الاثنين.

وسجّلت الادارة العامة للحرس الوطني، على مستوى طبرقة، انقطاع الجولان على مستوي الطريق المعبدة وغير المرقمة عند جسر الجيني معتمدية طبرقة والرابطة بين الطريق الجهوية 161 ومنطقة زاقة معتمدية نفزة، بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي المالح معتمدية طبرقة جراء تهاطل الأمطار، علما وأنه لايمكن تحويل حركة المرور.

وعلى مستوى جندوبة، فقد تم تسجيل انقطاع حركة المرور، بسبب تراكم الأوحال ومياه الأمطار بالطريق الجهوية رقم 53 على مستوى منطقة عين البية معتمدية فرنانة والرابطة بين فرنانة وحليمة ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطرقات الفرعية المحاذية.

ودعت الادارة العامة للحرس الوطني، مستعملي الطريق إلى أخد الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.

وّأفادت الادارة العامة للحرس الوطني بأنه يمكن الحصول على استفسارات أو للإبلاغ عن حالات طارئة، الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية 71960448 او 71963512. كما يمكن الاتصال جهوياً بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193

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