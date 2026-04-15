الحرس الوطني يُحبط محاولة تهريب 10 ملايين قرص مخدّر

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بإقليم أريانة، من تفكيك شبكة دولية خطيرة تنشط في تصنيع وترويج الأقراص المخدّرة بين تونس وإحدى الدول المجاورة، إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية محكمة.

وقد بيّنت التحريات أن عناصر الشبكة، المتكوّنة من 4 أجانب وتونسي، تتخذ من مناطق بين العمران الأعلى والمنزه مقرات سكنية ونقاط نشاط، حيث قامت باستغلال مخبر مجهّز بآلات متطورة لصنع وتغليف الأقراص المخدّرة.

وأسفرت العملية عن إيقاف جميع عناصر الشبكة، وحجز حوالي 14 ألف قرص مخدّر جاهز للاستهلاك، ونحو 10 ملايين قرص في طور التصنيع، إضافة إلى آلة صناعية ومواد أولية، و3 سيارات تُستعمل في النقل والترويج.

كما كشفت الأبحاث اعتماد أساليب تمويه متطورة، من بينها إخفاء المخدرات داخل علب هدايا وتهريبها عبر سيارات الأجرة نحو الخارج، في محاولة لتفادي الرقابة الأمنية.

وقد تم إيداع المظنون فيهم السجن بإذن من النيابة العمومية، في عملية نوعية تؤكد يقظة الحرس الوطني وجاهزيته العالية في التصدي للشبكات الإجرامية وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات.

