الحشاني يستعرض لسعيد نتائج مشاركة تونس مؤخرا في القمة الكورية الإفريقية بسيول

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر يوم الجمعة 7 جوان 2024 بقصر قرطاج، بأحمد الحشّاني، رئيس الحكومة، نتائج مشاركة تونس في القمة الكورية الإفريقية المنعقدة مؤخرا بسيول، إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمّت على هامش هذه القمة.

وأكّد رئيس الجمهورية على موقفه من أن تكون الدول الإفريقية شريكا فاعلا، فالقارة الإفريقية تعجّ بالثروات والخيرات وشعوبها تتطلّع إلى مستقبل جديد يقطع مع الماضي وآلامه.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء.

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