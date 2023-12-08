الحزقي: 40 بالمائة من حجم الناتج الاجمالي الخام يتأتى من الإقتصاد غير المنظم

أعلن رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية عماد الحزقي اليوم الجمعة، أن 40 بالمائة من حجم الناتج الاجمالي الخام يتأتى من الإقتصاد غير المنظم وهو يشغل، اليوم، نصف اليد العاملة المتاحة.

وأقر الحزقي خلال حلقة نقاش خصصت لموضوع: « التعقيدات الإدارية وتنظيم الأسواق » ، في إطار الدورة 37 من أيام المؤسسة، أيام 7و8 و9 ديسمبر 2023، بسوسة، أن النتائج ستكون وخيمة على الاقتصاد الوطني.

واعتبر الحزقي أن كما هائلا من البد العاملة مجبر على الاشتغال في الاقتصاد غير المنظم نظرا لغياب نسق نمو اقتصادي يسمح بتوفير مواطن الشغل والعيش الكريم لفائدة الآلاف مما يضطرهم للعمل في قطاعات غير مهيكلة.

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