الحشاني: تحركات تونس الديبلوماسية تكثفت لحث المجتمع الدولي على التدخل لوقف العدوان على غزة

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء الجمعة 16 فيفري 2024، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وذلك على هامش أشغال الدورة 37 لمؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الافريقي.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على الدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة، و مناصرة تونس لحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.

كما عبر رئيس الحكومة عن عميق انشغال تونس بتواصل العدوان الصهيوني، مؤكدا على أن التحركات الديبلوماسية التونسية تكثفت لحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقفه.

ومن جهته، عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه عن شكره لموقف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وعلى امتنانه لوقوف الشعب التونسي مع الفلسطينيين.

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