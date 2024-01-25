الحشاني يحُثّ أعضاء الحكومة الجُدد على بذل كل الجهود الممكنة لخدمة وزاراتهم

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم الأربعاء 24 جانفي 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، أعضاء الحكومة الجدد بعد أداءهم اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وهم : وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي حرم السبعي، وكاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت حرم شيبوب، وكاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، وكاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية رياض شَوِد.

ورحّب رئيس الحكومة بأعضاء الحكومة الجدد، متمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديدة، حاثا اياهم على بذل كل الجهود الممكنة لإعطاء نقلة نوعية اضافية لسير العمل بمختلف الوزارات المعنية، وارساء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي المتناغم في كنف روح المسوولية و نكران الذات، من أجل المصلحة العليا للوطن.

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