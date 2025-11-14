الحكم بالسجن سنتيْن على راشد الغنوشي

أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الجمعة، حكما بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة سنتين

وتتعلق القضية بجرائم ذات صبغة ديوانية، مع العلم وأن الغنوشي مجال بحالة سراح في قضية الحال.

وتتمثّل وقائع القضية، وفق بلاغ صادر عن حركة النهضة، في أن راشد الغنوشي تبرع بقيمة جائزة غاندي للسلام التي فاز بها سنة 2016، لفائدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، وهو ما تم اعتباره عدم إحترام للإجراءات القانونية، حيث تسلّم ممثّلو الهلال الأحمر مباشرة الصك الذي تحصل عليه راشد الغنوشي دون المرور بالبنك المركزي.

