الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق الصحفي زياد الهاني

تمّ ليلة البارحة، إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني من سجنه بالمرناقية بعد صدور حكم ضده من الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 يقضي بسجنه 6 أشهر مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عقب توجيه تهمة له بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وأوضح المحامي ايوب الغدامسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الاربعاء، أنه يترتب عن هذا الحكم الافراج فورا عن زياد الهاني من سجن ايقافه بالمرناقية، مضيفا أنه بإمكان المعني استئناف الحكم وهو بحالة سراح في ظرف عشرة ايام.

ومثل الهاني اليوم الأربعاء بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته إثر شكاية رفعتها ضده وزيرة التجارة على خلفية تصريح اعلامي أدلى به في وسيلة اعلامية.

واشار الغدامسي الى ان المرافعات في قضية الصحفي زياد الهاني، دامت لاكثر من خمس ساعات، ترافع خلالها 15 محاميا، علما أنه تم تقديم أكثر من 50 اعلام بنيابة.

وعلق الغدامسي بقوله « إن لسان الدفاع تلقى بإيجابية هذا الحكم طالما أنه انتفت العقوبة السالبة للحرية ».

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