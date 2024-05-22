الحكم بالسجن مدة سنة في حق برهان بسيّس ومراد الزغيدي

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن الإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي مدة 6 أشهر لكل منهما، من أجل جريمة « تعمد استعمال شبكة وانظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والاضرار بالأمن العام »، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الاربعاء.

وأضاف زيتونة في تصريحه، أن المحكمة قضت أيضا بسجن بسيّس والزغيدي مدة 6 أشهر أخرى لكل منهما، من « أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والأضرار به ماديا ومعنويا ».

وكان الإعلاميان بسيّس والزغيدي تعرضا يوم 11 ماي الحالي للإيقاف، ثم تقرر التمديد في فترة إيقافهما لمدة 48 ساعة إضافية، قبل أن تصدر النيابة العمومية يوم 15 ماي الجاري في حقيهما بطاقتي إيداع بالسجن، وتحديد جلسة لليوم الأربعاء للنظر في قضيتيهما.

وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، ذكر في تصريح سابق لـ(وات)، أن الزغيدي وبسيس يواجهان شبهة جريمة « استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته على معنى الفصل 24 من مرسوم 54 لسنة 2022. »

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