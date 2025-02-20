الحكم بــ 4 سنوات سجنا في حقّ وديع الجريء

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس بالسجن لمدة أربع سنوات مع الحرمان من ممارسة الوظيف في حق الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر ذاته ان الحكم الصادر في حق وديع الجريء يأتي على خلفية شكاية كانت تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة بخصوص بمشاركة لاعبي منتخب النخبة في تصفيات البطولة الافريقية للمدارس سنة 2022 على حساب لاعبي فئات المدارس وفي علاقة ايضا بصرف المنحة المالية المتاتية من هذه البطولة.

كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة ست سنوات في حق إطار فني محال بحالة فرار على ذمة نفس القضية.

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