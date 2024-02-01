الحكم على راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام بـ 3 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل

قرّرت الدائرة الجناحيّة المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، الحكم على رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، وتخطئة حزب حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية، حسب ما أفاد به لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.

كلمات البحث :راشد الغنوشي;رفيق عبد السلام;سجن