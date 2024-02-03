الحكم على نبيل القروي بـ3 سنوات سجنا وحرمانه من المشاركة في الانتخابات لـ5 سنوات

قضت الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 2 فيفري 2024 بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق المتهم نبيل القروي وفق ما أكده الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.

وبحسب الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الحبيب الطرخاني، فإن محكمة الاستئناف بتونس « قضت، الجمعة، بسجن المتهم نبيل القروي، 3 سنوات مع النّفاذ العاجل من أجل تلقّي تمويلات أجنبيّة في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 2019، تصل إلى أكثر من مليون دولار ».

وأضاف الطرخاني، أن « المحكمة قضت أيضا بحرمان القروي، من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات »، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتابع أن « المحكمة قضت كذلك بسجن ثلاثة متهمين آخرين (لم يذكر أسماءهم) لـ3 سنوات في القضيّة نفسها وحرمانهم أيضا من المشاركة في الانتخابات لـ5 سنوات ».

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