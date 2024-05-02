الحكومة الإيطالية: تعاون استراتيجي إقليمي مع تونس وليبيا والجزائر بمجال الهجرة

أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي نظّم اجتماعا اليوم الخميس، مع نظرائه الجزائري إبراهيم مراد والليبي عماد الطرابلسي والتونسي كمال فقيه، بحضور نائب وزير الخارجية إدموندو شيريللي المسؤول عن استراتيجيات التعاون الإنمائي الإيطالي.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية في أعقاب الاجتماع، تقدم بيانتيدوزي بالشكر للوزراء بالدول الثلاث على « التعاون الممتاز والمستمر الجاري بالفعل » .

وقال: « الطموح الذي جمعنا جميعا حول طاولة هو الانتقال من التعاون الثنائي إلى تعاون استراتيجي إقليمي يمكن أن يؤدي إلى الحد من التدفقات غير النظامية » للمهاجرين.

وشدد بيانتيدوزي على أن « أولوية إيطاليا الاستراتيجية يجب أن تكون العمل على تعزيز أمن الحدود البرية، بدءا من منطقة الساحل » ، لأنه « بوصول المهاجرين إلى سواحل شمال إفريقيا وتأهبهم للإبحار نكون جميعا أضعفنا مسبقا قدرتنا على منع التدفقات غير النظامية للمهاجرين » .

ونقلت المذكرة عن وزير الداخلية الإيطالي في ختام « الاجتماع الودي والمثمر » ، القول: « تشاطرنا بعض الأهداف التشغيلية التي يجب العمل عليها، ولا سيما تعزيز استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن بفضل « غرفة مراقبة » ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر » .

أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي نظم اجتماعا اليوم الخميس مع نظرائه الجزائري إبراهيم مراد والليبي عماد الطرابلسي والتونسي كمال فقيه، بحضور نائب وزير الخارجية إدموندو شيريللي المسؤول عن استراتيجيات التعاون الإنمائي الإيطالي.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية في أعقاب الاجتماع، تقدم بيانتيدوزي بالشكر للوزراء بالدول الثلاث على « التعاون الممتاز والمستمر الجاري بالفعل » .

وقال: « الطموح الذي جمعنا جميعا حول طاولة هو الانتقال من التعاون الثنائي إلى تعاون استراتيجي إقليمي يمكن أن يؤدي إلى الحد من التدفقات غير النظامية » للمهاجرين.

وشدد بيانتيدوزي على أن « أولويتنا الإستراتيجية يجب أن تكون العمل على تعزيز أمن الحدود البرية، بدءا من منطقة الساحل »، لأنه « بوصول المهاجرين إلى سواحل شمال إفريقيا وتأهبهم للإبحار نكون جميعا أضعفنا مسبقا قدرتنا على منع التدفقات غير النظامية للمهاجرين ».

ونقلت المذكرة عن وزير الداخلية الإيطالي في ختام « الاجتماع الودي والمثمر » ، القول: « تشاطرنا بعض الأهداف التشغيلية التي يجب العمل عليها، ولا سيما تعزيز استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن بفضل « غرفة مراقبة » ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر ».

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