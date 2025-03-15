الحكومة البرازيلية تقرّ إعفاء ضريبيّاً جمركيّاً كليًّا لواردات زيت الزيتون البكر

أقرت الحكومة البرازيلية إعفاء ضريبيا جمركيا كليا لواردات زيت الزيتون البكر إلى البرازيل (من 9 بالمائة إلى 0 بالمائة)، وذلك بداية من يوم 14 مارس 2025.

ويعتبر هذا الإجراء الهام والإستثنائي، وفق بلاغ صادر، أمس الجمعة، عن سفارة الجمهورية التونسية بالبرازيل، فرصة لتعزيز تموقع زيت الزيتون التونسي في هذه السوق الواعدة. وبلغ إجمالي حجم واردات البرازيل من زيت الزيتون سنة 2024، حوالي 250 ألف طن بقيمة جملية بحوالي 695 مليون دولار، بما ينسجم مع ما تمّ إقراره في تونس لدعم هذا القطاع ولإنجاح الموسم الحالي وإحكام الإعداد لموسم 2025-2026.

وجددت سفارة الجمهورية التونسية بالبرازيل التأكيد أنها على ذمة كافة المؤسسات الإقتصادية الوطنية المصدرة لزيت الزيتون لمدّها بكل المعطيات ذات الصلة ومساندتها وخاصة تسجيل مخابرها بقاعدة بيانات وزارة الزراعة البرازيلية بوصفه إجراء ضروريا للولوج للسوق البرازيلية. وأكدت في ذات السياق، الإستعداد الدائم لمصالحها بالبرازيل ومكتبها التجاري والقنصلي بساوباولو لتقديم كافة التوضيحات المطلوبة في الغرض.

كلمات البحث :إعفاء ضريبي;الحكومة البرازيلية;زيت الزيتون البكر